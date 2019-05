Ancestors The Humankind Odyssey – Survival-Adventure hat einen Erscheinungstermin

Das einzigartige Survival-Adventure „Ancestors: The Humankind Odyssey“ des „Assassin´s Creed“-Schöpfers Patrice Désilets hat einen offiziellen Erscheinungstermin erhalten. Erscheinen soll der Titel bereits Ende August 2019 für PC und im Dezember für die Konsolen Playstation 4 sowie Xbox One.

Mit „Ancestors: The Humankind Odyssey“ möchten euch Patrice Désilets und die Entwickler von Panache Digital Games die Menschheitsgeschichte hautnah erleben lassen. Die Spieler werden zehn Millionen Jahre in die Vergangenheit versetzt und müssen in der Rolle eines Primaten auf dem Kontinent Afrika ums Überleben kämpfen. Dabei muss man nicht nur das Überleben eines einzelnen Primaten sichern, sondern eines ganzen Clans. Dazu erforscht man das neogene Afrika nach potentiellen Gefahren, erweitert das eigene Territorium und entwickelt sich im Laufe der Generationen weiter.

Der Fokus des Titels liegt auf der Evolution, der Weiterentwicklung und dem Überleben. Dabei wird das gesammelte Wissen, wie erlernte Fähigkeiten oder erforschte Gefahren, wie giftige Pflanzen an die nächste Generation weitergegeben. Einen guten Eindruck vom Titel vermitteln die offiziellen „101“-Trailer, welche wichtige Aspekte des Abenteuers beleuchten. Beide Episoden „Explore“ und „Expand“ findet ihr unterhalb des Artikels.

Auf dem PC können Spieler am 27. August 2019 (via Epic Games Store) in unsere Menschheitsgeschichte eintauchen. Auf der PlayStation 4 und der Xbox One soll „Ancestors: The Humankind Odyssey“ erst im Dezember 2019 erscheinen.