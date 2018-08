All or Nothing: Manchester City – die exklusive Doku auf Amazon Video

Manchester City hat in der Premier League Saison 2017/18 Geschichte geschrieben. Pep Guardiola ist es als erster Trainer von Manchester City in der englischen Liga erstmals gelungen, die 100 Punkte-Marke zu knacken. 100 Punkte – ganze 19 Punkte Vorsprung auf den Stadtrivalen und härtesten Verfolger Manchester United. Das ist Rekord. Glücklicherweise hat sich das Dokumentationsteam von Amazon Video genau die richtige Saison ausgesucht, um das Team um Guardiola hautnah zu begleiten und diese historische Saison auf Video zu bannen – hautnah mit Einblicken in die persönlichen Geschichten und Gedanken der Spieler sowie des Trainerstabs. So nahe an der Mannschaft war bisher kein Außenstehender. Sicher ist: Wer im Wettbüro vor Saison-Beginn auf Manchester City gesetzt hat, hat definitiv auf die richtigen Aktien gesetzt – hätte man das nur vorher gewusst. Aktien für Anfänger bietet übrigens auch Avatrade, ein offizieller Partner von Manchester City.

Die Essenz der Amazon Video Doku

All or Nothing: Manchester City ist eine Dokumentation und gewährt den Zuschauern von Amazon Video einen Blick hinter die Kulissen – Fans auf der ganzen Welt bekommen einen einmaligen Einblick in den historischen Club, erfahren mehr über die Arbeitsweise des legendären Trainers Pep Guardiola und die persönlichen Geschichten der Spieler im Rekordjahr der Premier League. Die neue Serie, die von Sir Ben Kingsley erzählt wird, nimmt die Zuschauer mit auf eine exklusive Reise durch die gesamte Saison 2017-18 in Manchester City, von den weltweit führenden Trainingseinrichtungen der City Football Academy über Interviews mit dem Manager bis hin zu Vorstandssitzungen und den wöchentlichen Geschichten, die sich im Leben der Spieler abspielen. Insgesamt stehen acht Episoden zur Verfügung, die am Freitag, den 17. August 2018 veröffentlicht.

Perfekte Saison?

Guardiola ist in der Saison 2017/18 tatsächlich historisches Gelungen, gänzlich perfekt war die Saison aber nicht. Man ist zwar praktisch mühelos durch die Gruppenphase der Champions League marschier (5 Siege aus 6 Spielen, 1 Unentschieden, 14:5 Tore – ergibt 15 Punkte mit einem positiven Torverhältnis von 9), im Viertefinale war dann jedoch schon Schluss. FC Basel konnte man im Achtelfinale zwar ausschalten, im Viertelfinale stieß man jedoch auf den Premier League-Konkurrenten FC Liverpool. Die Mannschaft von Jürgen Klopp überwältigte den als Favoriten betitelten Manchester United und zog später auch ins Finale ein. Mit einem so frühen aus von Manchester City hatte niemand gerechnet, vor allem, weil man zu diesem Zeitpunkt bereits die Premier League dominierte. Dies zeigte sich nicht nur anhand der Punkte-Verteilung, sondern auch auf dem Platz. Die Mannschaft von Guardiola dominierte fast jedes Spiel mit ihrem Ballbesitzfußball – ähnlich schon wie Guardiola einst mit dem FC Barcelona in der spanischen Liga oder dem FC Bayern in der Bundesliga. Es bleibt spannend abzuarten, wie das Aus in der Premier League von Guardiola und dem Team aufgenommen wurde. Wir erhoffen uns am 17. August Antworten dazu zu erhalten und freuen uns auf die Amazon Video Dokumentation!