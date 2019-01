Alien Blackout – Ist ein Mobile-Spiel – Erste Bilder und Infos – UPDATE

Das neue Spiel im „Alien“-Universum mit dem Namen „Alien Blackout“ wurde endlich offiziell angekündigt und es handelt sich dabei um ein Handyspiel.

Bereits seit letztem Jahr kursierten Gerüchte im Netz, dass sich ein neues Spiel im „Alien“-Universum in Entwicklung befinden würde. Nun ist die Katze aus dem Sack und bei dem nun offiziell angekündigten „Alien Blackout“ handelt es sich um ein Mobile-Game. Entwickelt wird das Spiel von FoxNext Games, D3 Go! und Rival Games.

Wie auch schon in dem Survival-Horror-Titel „Alien Isolation“ von Creative Assembly aus dem Jahr 2014, schlüpfen die Spieler erneut in die Rolle von Amanda Ripley. Die Tochter von Ellen Ripley ist am Bord der Weyland-Yutani-Raumstation gefangen und muss um ihr Überleben kämpfen. Laut der Website von G3 Go!, wo die ersten Bilder und Informationen zum Titel veröffentlicht wurden heißt es:

„Überlistet den perfekten Jäger, indem ihr gefährliche Entscheidungen trefft. Die Spieler müssen sich auf die beschädigten Kontrollmechanismen der Raumstation verlassen oder riskieren, die Besatzungsmitglieder zu verlieren, um den tödlichen Kontakt zu vermeiden und das Ende des Spiels dauerhaft zu verändern.“

Insgesamt werden euch sieben „angsteinflößenden Spielabschnitten“ geboten, in denen ihr Amanda Ripley und ihre Crew durch immer anspruchsvollere Herausforderungen führen sollt:

„Die Ungewissheit und Unberechenbarkeit sowohl des Aliens als auch der Crew können für Amanda und die gesamte Station eine totale Niederlage bedeuten.“

Die Spieler werden auf die eingeschränkte Stromversorgung der Raumstation zugreifen müssen, um eine holographische Karte, Überwachungskameras und einen Bewegungsverfolger zu nutzen. Nur mit diesen Mitteln muss es euch gelingen unentdeckt am übermächtigen Alien vorbei zu kommen.

„Alien Blackout“ wird im Apple Store, Google Play Store und im Amazon App Store für iOS und Android Geräte veröffentlicht. Wann die Veröffentlichung erfolgen soll, ist bisher unbekannt.

Was sagt ihr denn zum neuen „Alien“-Spiel? Teilt es uns doch im unseren Kommentarbereich mit. Ich für meinen Teil bin mehr als enttäuscht.

UPDATE: Inzwischen haben die Verantwortlichen Entwickler einen Gameplay-Trailer veröffentlicht und den Veröffentlichungstermin genannt. Demnach könnt ihr „Alien Blackout“ bereits ab dem 24. Januar selbst auf eurem Smartphone oder Tablet spielen. Den Trailer findet ihr unterhalb des Artikels.

Vorregestrieren könnt ihr euch hier: