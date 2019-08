Age of Wonders: Planetfall im Test – Willkommen in der Zukunft

„Age of Wonders: Planetfall“ ist mittlerweile der fünfte Ableger einer beliebten Strategie-Reihe. Was 1999 oftmals als das bessere „Heroes of Might & Magic“ verschrien wurde, legt im neusten Ableger seine Wurzeln ad acta. Vielmehr erinnert der neuste Teil an eine Mischung aus „Sid Meier’s Civilization“ und „Xcom“. Statt im mittelalterlichen Fantasy-Setting sich mit Elfen, Zwergen und anderen magischen Wesen eins auf die Mütze zu geben, reisen wir in die Weiten des Alls. Dementsprechend setzen wir im Laufe unserer Erkundung fremdartiger Planeten auf Technologien und nicht auf Magie. Selbstverständlich wurden auch die Rassen dem neuen Szenario angepasst. Wie sich der interessante Mix zwei beliebter Strategie-Titel spielt und ob die Rechnung aufgeht, erfahrt ihr auf den folgenden Zeilen.

Bye, Bye Orcs und Co.

Wie bereits erwähnt haben Orcs, Elfen und Zwerge ausgedient. In „Age of Wonders: Planetfall“ widmen sich die niederländischen Entwickler der Triumph Studios der fernen Zukunft. Im Laufe der Jahrhunderte hat es die Menschheit geschafft tausende Planeten zu besiedeln, allerdings ist das riesige Imperium irgendwann auseinandergefallen und die einzelnen Kolonien haben den Kontakt zu einander verloren. Jahrtausende später versuchen es die Erben der sogenannten „Star Union“ erneut die Galaxis unter Kontrolle zu bringen und ergründen den Zerfall der einst blühenden menschlichen Zivilisation.

Aus diesem Grund haben sich die einzelnen Kolonien auch völlig unterschiedlich weiterentwickelt, was man an den sechs unterschiedlichen Fraktionen deutlich erkennt. Nur eine davon ist tatsächlich eine Alien-Rasse, die anderen fünf sind der menschlichen Zivilisation nachempfunden. Dabei unterscheiden sie sich nicht nur äußerlich voneinander, sondern auch taktisch. Jede Fraktion hat individuelle Einheiten sowie Fähigkeiten zu bieten. Dadurch wird dem Spieler eine breite Palette an taktischen Manövern eröffnet.

Zum einen hätten wir die hinterhältigen und im geheimen Operierenden „Syndicates“, die ihre Truppen tarnen können. Die „Amazon“ sind eine weibliche Rasse, die auf Dinosauriern reiten, biochemische Waffen einsetzen und ihre Umgebung manipulieren. Die „Dvar“ sind intergalaktische Zwerge, die durch Terraforming ganze Gebirgsketten entstehen oder verschwinden lassen. Mit der Cyborg-Zombie Fraktion „Assembly“ wird es etwas gruselig auf dem Schlachtfeld, denn diese können sich selbst heilen, indem sie Truppen verspeisen. Kurzer Hand können auch die eigenen gefallenen Kameraden zur Selbstheilung dienen. Die militanten „Vanguard“ setzen auf geballte Feuerkraft und vernachlässigen ihre Fähigkeiten im Nahkampf. Zu guter Letzt setzt die einzige echte Alien-Rasse der „Kir´Ko“ auf Bio- bzw. Psi-Waffen. Diese Insektoiden vermehren sich sehr schnell und verlassen sich auf die Stärke des Schwarms.

In einer umfangreichen Story-Kampagne lernen wir die nicht nur die Fraktionen und deren individuellen Eigenschaften kennen, sondern bekommen zusätzlich eine spannende Geschichte vorgesetzt. An der Kampagne werdet ihr an die 60 Spielstunden gefesselt sein, welche euch übergreifend lediglich als ein Tutorial dienen soll, um euch bestens auf die Multiplayer-Matches sowie das Herzstück der Singleplayer-Erfahrung dem sogenannten „Szenario“-Modus vorzubereiten.

Civilisation trifft Xcom

Gameplay-technisch orientiert sich der neue „Age of Wonders“-Teil stark an „Sid Meier’s Civilization“. Dabei könnte man meinen eher einen neuen Teil der „Civilisation“-Reihe zu spielen, statt eines „Age of Wonders“. Auf einer unterschiedlich groß angelegten Karte, erforschen wir mit unseren Einheiten den Planeten, erweitern unseren Sicht- sowie Einflussbereich, gründen Städte, schürfen Rohstoffe und versuchen mit anderen Fraktionen auszukommen. Wie auch in „Civilisation“ können wir über ein Diplomatie-Menü mit den anderen Fraktionen kommunizieren. So lassen sich verärgerte Anführer mit Geschenken besänftigen, um einen Krieg abzuwenden oder wir erklären den Krieg. Zudem können Technologien, Rohstoffe und Informationen ausgetauscht werden. Da die Diplomatie einen wesentlichen Teil der Spielerfahrung ausmacht, sollte man diese Option nicht vernachlässigen. Beziehungen zu anderen Fraktionen müssen mühsam gepflegt werden, bevor es zum Frieden kommen kann. Darüber hinaus lassen sich die anderen Fraktionen auch zu Vasallen erklären, wodurch sie uns ihre Rohstoffe zur Verfügung stellen und uns im Krieg unterstützen. Eine weitere Gemeinsamkeit zur „Civilisation“-Reihe ist der Forschungs-Baum, der es euch erlaubt eure Ressourcen in die Erforschung neuer Technologien zu investieren. Im Verlauf des Abenteuers eröffnen sich dadurch neue taktische Manöver sowie Einheiten.

Kommt es zum Kampf, können wir uns für die manuelle- oder automatische Kampfführung entscheiden. Wählen wir die Manuelle, dann wechselt das Spiel in den Schlacht-Modus. In einer Schlacht können maximal 42 Einheiten aufeinandertreffen, wobei ein Trupp aus maximal sechs Einheiten besteht. Auf die Anzahl von 42 Einheiten kommt man, wenn man vor einem Kampf mehrere Truppen nebeneinander positioniert hat. Im Kampf lässt „Age of Wonders: Planetfall“ seine strategischen Muskeln spielen. Hier kommen Strategie-Fans voll auf ihre Kosten, denn die taktischen Möglichkeiten scheinen endlos. Durch den Einsatz der individuellen Fähigkeiten eurer Truppen, lassen sich die Schlachten auf ein neues taktisches Level hieven. Rundenbasiert steuert ihr eure Einheiten über ein Hexfeld, wo ihr ähnlich wie in „Xcom“ eure Einheiten von Deckung zu Deckung manövriert, Hinterhalte stellt, dem Gegner mit Feuerbeschuss oder auch anderen Fähigkeiten zusetzt. Zu den Basis-Einheiten gesellen sich auch unzählige Helden hinzu, die Fraktionsübergreifend genutzt werden können.

Bei der schier unglaublichen Menge an unterschiedlichen Einheiten, mit eigenen Stärken und Schwächen, individuellen Fähigkeiten sowie Resistenzen, verlor ich im Laufe der Kampagne den Überblick. Es ging so weit, dass ich mich in den Schlachten der gegnerischen KI im Nachteil fühlte und dazu überging die Kämpfe automatisch austragen zu lassen. Die Entwickler haben bei der KI großartige Arbeit geleistet, denn diese agiert nie unfair, sondern spielt lediglich alle taktischen Finessen ihrer Einheiten geschickt aus, während ich noch viel zu lernen hatte. Da die Verluste sich bei der Wahl der automatischen Kämpfe jedoch in Grenzen halten, wurde dies sehr schnell zum Standard.

Aus Zeitgründen konnte ich mich leider nicht durch den allumfassenden und gut umgesetzten Ingame-Lexikon wälzen, um alle Vor- sowie Nachteile einer Einheit kennen zu lernen. Zudem erkennt man im Verlauf des Spiels, dass die meisten Mechaniken sich als völlig irrelevant erweisen. Denn es ist schlichtweg egal, ob wir nun ein Lasergewehr verschießen, Psi-Kräfte nutzen oder auch biochemische Waffen einsetzen, der Schaden bleibt derselbe. Auch die Deckungsmöglichkeiten (Kisten, Mauern, Steine, Treibgut) sind nur auf den ersten Blick von Relevanz, denn meistens ist eine Einheit nur von einer Seite aus gedeckt. Hier reicht es schon aus nur einen Schritt zur Seit zu machen und schon ist die vermeintlich in Deckung befindliche Einheit völlig ungeschützt. Zudem machen einige Fähigkeiten die Deckung völlig unbrauchbar, so können die „Kir´Kos“ sich drunter her buddeln oder wir nutzen ein Bombenbeschuss der „Vanguard“.

Darüber hinaus könnt ihr eure Einheiten noch zusätzlich individualisieren, indem ihr ihnen Mods installiert. Dabei handelt es sich um zusätzliche Buffs, welche die Angriffsstärke steigern, die Treffsicherheit erhöhen oder die Verteidigung erhöhen. Bei Helden lassen sich sogar die Primär- sowie Sekundär-Waffen austauschen. Hinzu kommt, dass eure Einheiten mit jedem Sieg Erfahrungspunkte sammeln und aufleveln. Während sich die Statuseffekte bei normalen Einheiten automatisch erhöhen, verdienen eure Helden Skillpunkte, die zusätzlich in neue Fähigkeiten investiert werden können oder in Statuswerte wie Treffsicherheit, Leben usw. Wer den Helden einen individuellen Touch verleihen möchte, der kann dies in dem Anpassungsmenü machen. Hier könnt ihr wie in einem Rollenspiel alles von Kopf bis Fuß verändern.

Alles Neu?

Mitnichten ist alles neu bei „Age of Wonders: Planetfall“, auch die anfangs erwähnten „Heroes of Might & Magic“ Wurzeln konnte man nicht komplett kappen. So lassen sich auch im neusten Ableger die sogenannten „Operationen“ finden, welche in den vorigen Teilen als magische Formeln zum Einsatz kamen. Die Funktionsweise ist jedoch exakt dieselbe geblieben, sodass ihr euch nur auf eine neue Bezeichnung einstellen müsst. Ansonsten könnt ihr euch durch die taktischen oder strategischen Operationen bevorstehende Konfrontationen deutlich erleichtern, indem ihr zusätzliche Einheiten beschwört, Helden wiederbelebt, eure Einheiten schnell heilt oder aber feindliche Einheiten mit gezielten Bombardements verletzt. Auch lassen sich bestimmte Boni für den Rohstoff-Abbau freischalten. Da diese Operationen jedoch ziemlich kostspielig sind, müsst ihr diese klug einsetzen.

Im Großen und Ganzen konzentriert sich der Titel auf die Kriegsführung. Natürlich müsst ihr auch darauf achten, dass die Bevölkerung zufrieden ist und eure Städte genug Nahrung produzieren, aber sowohl Forschung sowie Energieversorgung ordnen sich im Wesentlichen dem Militär unter. Der Aufbau einer Stadt läuft immer nach demselben Schema ab, denn anders als in „Sid Meier’s Civilization“ gibt es keine Religionen zu gründen, keine Weltwunder zu erforschen und weitaus weniger Gebäude zu errichten. Für ein wenig Abwechslung sorgen die angrenzenden Sektoren. So lassen sich diese erobern und produzieren zusätzliche Rohstoffe für die angrenzende Stadt. Außerdem lassen sich so auch besondere Rohstoffe wie Kosmeit schürfen, die besonders fortgeschrittenen Einheiten benötigt werden. Je größer die Stadt, desto mehr Sektoren können verwaltet werden. Die einzige Herausforderung besteht darin den Rohstoff-Abbau zu optimieren, denn es nützt nicht ein Energiezentrum zu errichten, wenn die vorhandenen Rohstoffe besser für ein Nahrungszentrum geeignet wären. Wo ihr welches Zentrum errichtet bekommt ihr jedoch sehr schnell heraus.

Neben den großen Fraktionen begegnen euch auch weitere einheimische Kreaturen wie die „Growth“, ein Volk aus Baumwesen oder auch die „Seafisch“, die wie schwebende Fische und Quallen aussehen. Diese Wesen bauen weder Städte, noch verfolgen sie größere Ziele, Sie dienen dem Spieler lediglich als Questgeber. So beauftragen sie euch Rohstoffe für sie zu besorgen oder feindliche Truppen auszuschalten. Im Gegenzug belohnen sie euch mit neuen Waffen und Mods. Ärgerlich ist nur, dass ihr durch das bewältigen der Aufgaben immer irgendeine Fraktion verärgert und so der Krieg unausweichlich wird.

Leider ist die Präsentation der Story sehr trocken, denn diese wird lediglich über Textboxen vorangetrieben und das Missionsdesign wiederholt sich ziemlich oft, sodass der Szenarien-Modus die beste Einzelspieler-Erfahrung bieten dürfte. Hier entscheiden wir selbst wie groß die Karte sein soll, wie viele Fraktionen mitmischen, wie schwer es sein soll und stellen die Siegbedingungen fest.

Ein weiteres Ärgernis war auch der technische Zustand des Spiels, denn trotz zahlreicher Patches läuft der Titel noch nicht rund. Während des Tests konnte ich plötzlich die obere Hälfte der Karte nicht mehr sehen, weil dieser nur aus einem Texturmatsch bestand. Nur ein Neustart der Mission konnte Abhilfe verschaffen. Ein anderes Mal konnte ich eine Runde nicht beenden, im Diplomatie-Menü konnte ich mit einer Fraktion nicht kommunizieren, weil ich diese nicht auswählen konnte und in der Kampagne wurde der Fortschritt nicht gespeichert, sodass ich nur die ersten drei Missionen spielen konnte. Alles kein Beinbruch, aber dennoch unterstreicht dies einen unfertig wirkenden Zustand des Titels.

Fazit

„Age of Wonders: Planetfall“ ist keine Strategie Offenbarung, sondern eher ein Best of „Civilisation“ und „Xcom“. Es spielt sich sehr ähnlich wie die beiden genannten Titel, ohne jedoch die Diplomatische Tiefe eines vollwertigen „Civilisation“ zu erreichen. Der gewagte Schritt ins Sci-Fi-Universum verleiht der Marke einen frischen Wind und liefert euch mit sechs ausgefeilten Fraktionen genug neue Lore. Auch in Punkto Grafik, Story und Technik wird der Titel keinen Preis gewinnen. Zwar kann man über viele Bugs, wie Clipping-Fehler oder schwebende Leichen leicht hinwegsehen, aber wenn in der Kampagne der Fortschritt nicht gespeichert wird und man keine weiteren Missionen freischalten kann, dann trübt es doch das Spielerlebnis.

Dennoch können wir jedem Strategie-Fan den Titel ans Herz legen, da die Grundmechaniken stimmen und viel Spaß bereiten. Wer sich zudem mit dem umfangreichen Angebot an Einheiten sowie deren Fähigkeiten auseinandersetzt, der wird sich keinen Kampf entgehen lassen und liebend gerne die Herausforderung annehmen. Besonders im Mehrspieler-Modus werden die Auseinandersetzungen interessant, denn dann kommt es darauf an, wer das Kampfsystem verinnerlichen konnte und seine Karten am besten ausspielt. „Age of Wonders: Planetfall“ ist vielleicht nicht perfekt, aber von einem Reinfall ist der Titel meilenweit entfernt.