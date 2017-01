AGDQ 2017: Gaming Charity Marathon sammelt über 2 Mio. Dollar Spenden

Jedes Jahr treffen sich die besten Speedrunner der Welt beim großen Awesome Games Done Quick Spendenmarathon, um Geld für die Prevent Cancer Foundation zu sammeln. Heute früh fand das diesjährige Event sein Ende und die Spendensumme ist überragend.

AGDQ hat nun bereits seit einer Woche Twitch dominiert. Täglich waren meist mehr als 150 000 Zuschauer auf dem Kanal. Alljährlich sammeln die besten Speedrunner der Welt Spenden für eine große amerikansiche Krebspräventionsstiftung. Gespielt werden dabei sowohl Klassiker wie Super Mario Bros oder Metroid, aber auch exoten wie WolfQuest, Trauma Center oder GTA: Vice City standen auf dem Plan.

Dieses Jahr wurde erneut der Spendenrekord gebrochen. AGDQ 2017 konnte erstaunliche 2,2 Millionen US-Dollar an Spenden sammeln. Ein tolles Ergebnis, das nicht nur zeigt, was für eine große aber unterschätzte Community die Speedrunnercommunity ist, sondern auch, welchen Einfluss Gaming haben kann.

Wer das Event verpasst hat, dem seien die Aufzeichnungen des Events auf Youtube empfohlen. Hier einige meiner Highlights:

Doom (2016) Speedrun: Einer der ersten die ich dieses Jahr gesehen habe und es war einfach faszinierend zu sehen, wie die Runner die Grenzen eines Spiels ausloten.



Super Mario Bros. Race: Absolute Präzision bis auf den Frame genau. Unter anderem mit dem aktuellen Weltrekordhalter.



Ori and the Blind Forest: Definitive Edition Reversed Event Order Run: Ein wunderschönes Spiel, das mit sehr viel Präzision gespielt wird. Der Clue an der Sache: Alle Events werden in umgekehrter Reihenfolge gespielt, sodass der Runner an vielen Stellen tricksen muss.



Super Metroid Rotation: Auch Hacks von bekannten Spielen sind sehr beliebt bei Speedrunnern. Super Metroid ist ein Klassiker in der Speedrunnercommunity, aber wie wäre es einmal damit: Alle Level sind um 90 Grad gedreht!



Wir sagen herzlichen Glückwuns an das AGDQ Team für das Erreichen einer so großen Spendensumme und vielen Dank an alle die gespendet haben. Außerdem: Save the animals!