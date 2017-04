Activision möchte ein Call of Duty Filmuniversum schaffen

Videospielverfilmungen gab es schon einige, richtig überzeugt hat bisher jedoch noch keine. Activision Blizzard plant jetzt eines der größten Videospiele-Franchises zu verfilmen: Call of Duty.

Der erste Film bereits in Planung

Die Activision Blizzard Studios wurden 2015 gegründet. Unter Präsident Nick Van Dyk und Ko-Präsident und Hollywood Produzent Stacey Sher sollte das Studio eigentlich für Filme aus dem Starcraft und Diablo Universum dienen. Nun gab Nick Van Dyk in einem Interview im Guardian bekannt, dass man an einem umfangreichen Filmuniversum arbeite, das sich an der CoD Reihe orientiert.

Zur Zeit befinde man sich in der Konzeptionsphase, habe aber bereits einige Drehbücher auf dem Tisch liegen. Die Filme nehmen dabei weniger die Story der Spiele als Vorlage als vielmehr das Setting. So seien sowohl Filme geplant, die sich eher an Black Ops orientieren oder an der Modern Warfare Reihe.

Konkurrenz für Marvel?

Van Dyk sagte außerdem, dass der geplante Film genauso actiongeladen wie die Spiele sein soll, jedoch noch größere Ambitionen aufweist. Er sprach von einem „großen, franchisebegründenden, Marvel-artigen Film“.

Bei der Produktion sollen Militärexperten und ehemalige Soldaten helfen. Dass die Call of Duty Reihe auch renommierte Schauspieler anzieht, war ja bereits in den Spielen zu sehen, in denen sich unter anderem bereits Kit Harrington und Kevin Spacey die Ehre als virtuelle Schauspieler gaben. Der erste Call fo Duty Film könnte bereits nächstes Jahr in die Kinos kommen.