Achtung! Cthulu Tactics: Gruselige Taktikspielerei

Als ich Achtung! Cthulu Tactics das erste Mal gesehen habe, hatte ich direkt riesige Lust, dieses Spiel zu zocken. Zum einen habe ich eine riesige Schwäche für Taktik-Spiele, zum anderen ist das Setting im Cthulu-Universum sehr reizvoll. Das von Auroch Digital entwickelte Spiel hatte allerdings einige Macken, die mich zumindest für die Switch-Version schnell genervt zurückließen. Was genau am Switch-Port nicht stimmt, könnt ihr im Test genau nachlesen.

Of Monsters and Nazis

Achtung! ist ein bekanntes Setting im „Call of Cthulu“ Pen and Paper-Universum. Das tentakelige Monster und alle dazugehörigen Monstrositäten und Gruseligkeiten wurden in den zweiten Weltkrieg übernommen. Und was könnte die ganze Situation noch schlimmer machen? Wenn sich diese Wesen natürlich mit der anderen Wurzel allen Übels zusammenschließen und den Nazis unter die Arme greifen. Dementsprechend gibt es Gerüchte, dass die Nationalsozialisten irgendwo im Dschungel ein Ritual durchführen wollen, um sich übernatürliche Unterstützung zu sichern.

Nach einem Absturz ist nur noch eine vierköpfige Truppe von Soldaten und Experten im Dschungel, die sich nun auf den Weg machen, die Nazis aufzuspüren und das Ritual zu verhindern. Dabei hat natürlich jedes Mitglied der Truppe eigene Schwächen und Stärken. In Missionsbriefings wird alles weitere erklärt. So verfolgt ihr über diesem Weg die recht simple Geschichte, lauscht den eingesprochenen Monologen und kämpft euch durch den Dschungel von Cthulu Tactics.

Altbekannt und altbewährt

Die Spielfelder, auf denen sich eure Charaktere bewegen, sind genretypisch gerastert. Während ihr erst frei angeben könnt, wo euer Trupp hinlaufen soll, stoßt ihr immer wieder auf feindliche Truppen. Das Spiel wechselt dann in den rundenbasierten Kampfmodus und die klassischen Taktik-Mechaniken greifen. Jeder eurer Charaktere hat individuelle Waffen, die je nach Entfernung zum Ziel mit gewisser prozentualer Wahrscheinlichkeit treffen. Hinter einer Deckung sinkt die Wahrscheinlichkeit, doch auch aus nächster Nähe kann so mal ein Schuss daneben gehen. Dabei habt ihr zum einen Aktionspunkte, die ihr mit zu gehenden Schritten und ausführenden Aktionen nutzen könnt.

Immer, wenn ihr Gegner erledigt, erhaltet ihr zusätzliche, besondere Punkte, die ihr dann für einen zusätzlichen Pistolenschuss, einen Wechsel der Blickrichtung oder eine Wappnung einsetzen könnt. Die Wappnung in Cthulu Tactics ist wie der bekannte Overwatch-Modus aus X-Com. Bewegt sich ein Gegner in eurem Blickfeld, eröffnet ihr automatisch das Feuer. Sind dann irgendwann alle Gegner besiegt, habt ihr die Mission beendet und erhaltet Erfahrungspunkte und Gegenstände, mit denen ihr eure Charaktere aufrüsten könnt.

Das Spielprinzip in Cthulu Tactics ist nach wenigen Missionen verstanden und damit schnell zugänglich. Dementsprechend habt ihr auch in den ersten Missionen Spaß an den taktischen Spielereien. Die Missionen stellen euch nur bedingt vor Herausforderungen, da eure Charaktere neben den üblichen Lebenspunkten auch eine Mut-Anzeige haben, die zuerst verschwindet, wenn ihr getroffen werdet. Ist diese Weg, steigt euer Stresslevel und eure Figuren werden unberechenbarer, wobei mir das so gut wie nie passsiert ist. Ihr kommt sehr gut durch Cthulu Tactics, wenn ihr nicht direkt den höchsten Schwierigkeitsgrad wählt.

Cthulu Tactics sehr taktlos

Und trotzdem schafft es das Spiel um die lovecraftschen Monster nicht, euch lange bei der Stange zu halten. Das fängt schon dabei an, dass die Stages, in denen ihr euch bewegt, kaum Alleinstellungsmerkmale haben. Egal, ob ihr euch im Missionsbildschirm für das Verfolgen der Hauptquest oder die angebotenen Nebenmissionen entscheidet, die immer gleichen Assets werden genutzt, so dass ihr euch immer hinter den selben Steinen, Baumstämmen und Panzern versteckt. Die matschigen Dschungeltexturen hängen schnell zum Hals raus. Da die Geschichte durch die Missionsbriefings nicht wirklich spannend inszeniert ist, hält euch das auch nur bedingt am Ball. Im Endeffekt greift ihr immer auf die selben Taktiken in den gleichen Umgebungen zurück. Dieses Gefühl, immer nur das selbe zu machen, ist für Spiele dieses Genres fatal. Der Reiz entsteht ja vor allem dadurch, das Gefühl zu bekommen, immer vor neuen Herausforderungen zu stehen.

Zusätzlich ist die Technik auf der Switch eine absolute Katastrophe. Cthulu Tactics ist alles andere als eine Augenweide. Die Grafik ist funktional und für die Aufgaben, vor die ihr gestellt werdet, absolut ausreichend. Dementsprechend unverständlich ist es aber, wie heftig allein schon das Scrollen ruckelt. Phasenweise bleibt das Spiel einige Sekunden stehen, bevor die gewünschten Bewegungen weitergehen. Die Wechsel von einem zum anderen Charakter dauern, weil sich auch hier Ladezeiten und Ruckler einschleichen. Neben der Repetitivität führen diese Macken zu einem unfassbar zähen Spielerlebnis. Im Vergleich mit den Größen des Genres stinkt Cthulu Tactics damit leider gnadenlos ab.

Fazit

Und damit ist auch schon alles nötige gesagt. Die Idee und das Setting von Cthulu Tactics geben so viel her. Die Umsetzung ist aber auf inhaltlicher Ebene mittelmäßig und auf technischer Ebene katastrophal. Das Universum rund um Cthulu überzeugt durch beklemmende Atmosphäre voller Mysterien und Schaurigkeit. Das alles vermisst man im Spielverlauf leider deutlich. Es gibt einfach zu wenige Anreize, die über die vorhandenen Macken hinwegtrösten könnten. Und damit ist Cthulu Tactics zumindest auf der Switch keine Empfehlung wert. Die PC-Version soll flüssiger laufen, was wir aber nicht testen konnten. Zwar bleiben so noch immer die Schwächen im Aufbau der Level, allerdings dürfte der Spielfluss damit flüssig genug sein, um einen Blick aufs Spiel zu werfen. Zumindest, wenn ihr Fans des Genres oder von Lovecrafts Geschichten seid.