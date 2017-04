Ace Combat 7 – Jetkampfsimulation in der PS4 VR Vorschau

Wir schwingen uns hoch die Lüfte mit Ace Combat 7, einem weiteren VR Spiel der PlayStation Experience. Wir konnten eine Mission testen und eine Runde im Kampfjet drehen. Stellt Teil 7 einen Höhenflug für die Reihe dar?

Die Grafik macht zunächst einen leicht veralteten Eindruck. Die Details im Cockpit sind dennoch schön anzusehen und tragen zu einem authentischen Feeling bei. Ähnlich, wie bei Gran Turismo und Rennsimulatoren, bietet sich VR für Flugzeugspiele einfach an. Die Steuerung geht leicht von der Hand und wir finden uns schnell in einem Gefecht mit feindlichen Fliegern wieder. Die Steuerung erfolgt primär über den normalen PS4 Controller. Mit dem Headtracking des VR Headsets schauen wir uns zum einen um und verschaffen uns einen besseren Überblick. Zum anderen bedienen wir so das Lock-On unseres Jets und zerstören unsere Feine mit präzisen Salven aus dem Maschinengewehr und zielsuchenden Raketen.

Ace Combat 7 mit Authentizität durch VR – Zu real für euren Magen?

Das Ganze macht viel Spaß und wirkt ziemlich überzeugend, jedoch solltet ihr einen starken Magen mitbringen. Loopings, Rollen und Schrauben können mit dem Headset auch mal für Schwindel sorgen und auch echte Piloten brauchen Übung. Insgesamt hat uns die kurze Mission Spaß gemacht und von der VR Integration überzeugt. Für Serienfans sollte PlayStation VR eine Überlegung wert sein, um noch näher an die Action zu kommen. Wer dagegen zuvor kein Interesse an Ace Combat hatte, den wird wohl auch VR nicht hinters Cockpit ziehen. Einen eigenen Eindruck machen könnt ihr euch in diesem Jahr, ein genaues Release Datum steht aber noch nicht fest.