A Way Out – Erstmals auf der E3 vorgestellt

Und noch eine neue IP von Electronic Arts. Diesmal geht es allerdings nicht wie in Anthem in einen bulligen Kampfanzug, sondern mit Köpfchen und einem schlauen Mitspieler im Koop aus einem Gefängnis heraus.

A Way Out – Der Weg aus dem Gefängnis

A Way Out heißt das neue Spiel der Entwickler von Brothers: A Tale of two Sons. Es handelt sich dabei erneut um ein Koop-Spiel für zwei Spieler. Das gesamte Spiel kann dabei allerdings nur im Splitscreen, wahlweise an der selben Konsole mit zwei Controllern, oder im Multiplayer gezockt werden. Es geht um einen Gefängnisausbruch bei dem beide Spieler eng zusammenarbeiten müssen, um aus dem Gefängnis zu fliehen. A Way Out bietet euch dabei etliche verschiedene Ansätze, auf die Lösung des Rätsels zu kommen. Wie genau das im Spiel dann aussieht, sehr ihr hier.

Einen Releasetermin gibt es bisher allerdings leider nicht. Wir sind gespannt auf weitere Infos.