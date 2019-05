A Plague Tale Innocence – Launch-Trailer und Testwertungen

Seit heute befindet sich das französische Mittelalter-Abenteuer „A Plague Tale: Innocence“ für Playstation 4, Xbox One und den PC im Verkauf. Passend zur Veröffentlichung präsentieren euch die Verantwortlichen einen Launch-Trailer und wir liefern euch eine Übersicht der ersten Testwertungen.

In „A Plague Tale: Innocence“ werden die Spieler in das mittelalterliche Frankreich im Jahre 1349 versetzt. Ein Hundertjähriger Krieg und die Pest wüten im Land und mitten in diesen Wirren lebt die Familie De Rune ein friedliches Leben. Die Mauern ihres Schlosses sowie die umliegenden Ländereien boten der Familie bisher Schutz, doch als plötzlich die Inquisition in ihr Heim eindringt, müssen Amicia und ihr jüngerer Bruder Hugo fliehen. Fortan leben sie auf der Flucht vor den Häschern der Inquisition und müssen sich mit Fremden zusammenschließen, um zu überleben. Zu allem Übel wird das Land von einer unerklärlichen Rattenplage bedroht, dessen Amicia und Hugo sich mit Licht und Feuer zur Wehr setzen müssen.

Viele Kritiker sind sich über die großartig inszenierte Geschichte sowie der glaubhaft präsentierten Beziehung zwischen den Geschwistern Amicia und Hugo einig. Beide Charaktere wachsen einem schnell ans Herz und sind sympathisch. Zudem sorgt die Rattenplage für den ein oder anderen Twist und jagte dem ein oder anderen Kritiker Schauer über den Rücken ein. Allerdings sind die Bossgegner ziemlich eindimensional und störten die Immersion.

„A Plague Tale: Innocence“ ist seit dem 14. Mai 2019 für Playstation 4, Xbox One und PC im Verkauf. Unterhalb des Artikels findet ihr den erwähnten Launch-Trailer sowie die Übersicht der Testwertungen.

Testwertungen in der Übersicht