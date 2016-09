360-Grad-Technologie: Wenn die Grenzen der Wirklichkeit verschwimmen

Vorm Bildschirm sitzen und mit dem Finger den Mauszeiger bewegen war gestern – heute setzt die Unterhaltungsindustrie auf eine Technologie, der etwas anderen Art. 360-Grad-Videos sind der erste Schritt in eine neue Welt.

Von der Einführung von Farbspielen und Joysticks bis hin zu HD und Multiplayer-Modus – die Entwicklung von Spielen stand nie wirklich still. An Grafiken und Sound wurde fortlaufend gefeilt und der Gaming-Markt erweiterte sich somit beständig. Heute können viele Spiele sogar mit den Grafiken der großen Kinoblockbuster mithalten. Mit Entwicklungen von Augmented-Reality-Spielen wie Pokémon Go verschwimmen mittlerweile sogar die Grenzen der Wirklichkeit. Eine ähnliche Überschneidung von Virtualität und Wirklichkeit bietet auch die 360-Grad-Technologie und das möglicherweise in einem noch größeren Ausmaß.

Denn 360-Grad-Videos werden heutzutage unter anderem bereits für Marketingevents und Filmpromotions eingesetzt. Selbst auf Youtube und Facebook haben Nutzer mittlerweile die Möglichkeit, 360-Grad-Fotos und -Videos hochzuladen und anzuschauen. Dabei hat man das Gefühl, als befände man sich mitten im Geschehen, denn durch eine Bewegung des Smartphones oder das Ziehen des Mauspfeils erhält man einen kompletten Rundumblick. Spazieren Sie zum Beispiel durch die Straßen von Paris, spielen Sie Poker mit den Profis oder schwimmen Sie mit Haien. Setzt man dazu dann noch eine VR-Brille auf, dann ist die Illusion fast perfekt.

Zwar ist die neue Technologie noch nicht vollkommen ausgereift, doch sie ist definitiv auf dem Vormarsch. Heute findet man bereits zahlreiche VR-Brillen von den verschiedensten Anbietern von Samsung Gear und Google Cardboard bis hin zu Oculus Rift und HTC Vive. Viele davon haben leider noch immer das Format einer Taucherbrille, doch an diesen Feinheiten wird noch gefeilt. Sicher ist, dass selbst Spielkonsolen mittlerweile für VR-Spiele ausgelegt werden. Die neue PlayStation 4 Pro (vorher auch unter den Namen PS4.5 und PlayStation Neo bekannt) unterstützt zum Beispiel das hochauflösende digitale Videoformat 4K und auch VR-Spiele lassen sich leichter auf ihr spielen.

Gamer können sich jetzt schon auf einige spannende VR-Spiele freuen. Mit zu den bekanntesten Namen gehört Ubisofts Star Trek: Bridge Crew. Das Spiel lädt zur gemeinsamen Entdeckung des Star Trek Universums ein. Zusammen mit einigen anderen Mitspielern übernimmt man die Rolle der Brückencrew des Raumschiffs U.S.S. Aegis. Aufgabe ist es einen bislang noch unbekannten Sektor zu erforschen. Doch natürlich muss man allerhand Aufgaben lösen und schwierige Situationen meistern. So ist nämlich nicht nur die Föderation, sondern auch das Klingonenreich an dem Sektor interessiert. Nur durch gutes Teamwork schafft man es, den Frieden in diesem Teil des Weltalls zu wahren. Das Spiel ist ab diesem Herbst erhältlich.

360-Grad-Technologie mag noch nicht 100% ausgereift sein, doch sie steckt auch schon lange nicht mehr in den Kinderschuhen. Rundum-Videos und -Fotos sind mittlerweile mit den großen Social-Media-Anbietern wie Facebook und Youtube kompatibel, und auch in der Filmindustrie werden sie bereits gekonnt eingesetzt. Spiele sind natürlich besonders gut für die Anwendung dieser Technologie geeignet, denn sie sind bereits so ausgelegt, dass man als Spieler in die Welt eintauchen und ein Teil von ihr werden soll. 360-Grad-Technologie ist da der nächste logische Schritt, um die Illusion einer virtuellen Realität zur Wirklichkeit zu machen.