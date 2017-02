257ers – Rap-Crew mit coolem Gaming-Video

Mit Sicherheit kennt ihr die 257ers aus Essen. Seit einigen Jahren machen die Jungs nun schon Musik, seit etwa ein bis zwei Jahren laufen auch die Songs Holz, Baby du riechst oder aber auch Holland im Radio. Mittlerweile kennt fast jeder die Songs des Duos.

Auch der neue Song hat definitiv die Chance, in die Charts oder ins Radio zu kommen. Wobei das ganze Werk ohne das Video nur halb so gut ist. Denn im Video zum neuen Song Früher war Besser geht es auch ums Gaming. Direkt am Anfang des Videos wird ein Modul in ein SNES gesteckt und die Konsole gestartet. Der Rest des Videos ist dann im Stile eines 16 Bit Games gehalten. Dabei ist das ganze Video voll mit Anspielungen auf die Klassiker vergangener Tage. So spielen Super Mario, Double Dragon, Mario Kart, Street Fighter oder auch Pokemon eine Rolle in diesem Video. Welche anderen Anspielungen könnt ihr denn noch entdecken?

Übrigens: Die 257ers sind nicht die ersten deutschen Rapper, die ein Video oder einen Track mit Gaming Bezug gemacht haben. So hat beispielsweise Prinz Pi, formerly known as Prinz Porno auf seinem Album Zeitlos einen Track namens 16bit vs. PS3.

Marteria hat in seinem Track Endboss das gesamte Leben als Videospiel dargestellt. Dabei tanzt er in seinem Video zu geilen 16bit-Elektrobeats und mit Mario, Luigi und Pacman im Hintergrund.

Dass Rapper in der Gaming-Szene mittlerweile übrigens eine größere Rolle spielen zeigt Gangsterrapper-Urgestein Kollegah, der in Battlefield Hardline den Gangster-„Boss“ gesprochen hat.

Ich fahr die Rainbow Road mit geschlossenen Augen

Auch Alligatoah hat in seinem Counter Strike Song vor einigen Jahren Gaming thematisiert.

Auch die genialen Jungs von Blumentopf haben einen geilen Gaming Track gezaubert. „Ich fahr die Rainbow Road mit geschlossenen Augen“.

Wir ihr also merkt: Die 257ers sind nicht die allerersten, die mit Gaming-Bezug rappen. Definitiv aber ein cooler Track und ein noch cooleres Video!