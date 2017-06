2017 Video Game Trends und Statistiken – Wer spielt was und womit?

Wir haben bereits Mitte des Jahres 2017 und es ist an der Zeit bereits einige Informationen darüber geben zu können welche Änderungen es innerhalb der Games-Industrie gegeben hat. Der Sommer ist perfekt um dem Ganzen etwas Zeit geben zu können. Die Sommer-Flaute, die neue Kraft tanken lässt für das Weihnachtsgeschäft mit ihrem größten Gaming-Highlight: der gamescom 2017 in Köln, bei der man dann die neuesten Innovationen im Software- und Hardware-Bereich der Branche bestaunen und ausprobieren kann. Doch widmen wir uns einmal den Statistiken, wobei wir aufgrund der umfassenden Statistiken aus den United States einmal von den Amerikanern ausgehen als Grundlage der westlichen Welt.

Interessant ist es zu wissen, dass auf dem amerikanischen Markt fast 60% aller Spiele bereits digital gekauft werden. In Deutschland sieht es genau andersrum aus. Hier sind es knapp 40% aller Spiele, die digital gekauft werden. 60% aller Spiele in Deutschland werden noch in der herkömmlichen Retail-Version erworben. Neben klassischen Spiel-Genres gibt es einige Genres, die zunehmend an Fahrt aufnehmen. 2017 ist beispielsweise das Jahr von VR/AR. Allein im letzten Jahr wurden knapp 7 Millionen VR-Headsets verkauft. Aber auch klassische Brettspiele erleben in der digitalen Welt ein Revival. Dank der erfolgreichen Free2Play-Mechanismen steigt auch die Anzahl technisch hochwertiger MMORPGs sowohl auf PC als auch auf Konsole und mobilen Endgeräten. Aber auch Online Gambling ist nach wie vor im Internet wie beispielsweise die Webseite BetVictor einer der größten und beliebtesten Spielermagneten.

Übersicht: Wie wir spielen

48% aller Gamer, die häufig spielen, spielen Social Games

Am meisten verwendeten Geräte sind: PC (56%), Konsole (53%), Smartphone (36%), kabellose Geräte (31%), Handhelds (17%)

Top 3 Genres auf mobilen Endgeräten: Puzzle/Brettspiele (38%), Action (6%), Strategie (6%)

Spieler die mehr Videospiele spielen als früher, wenden dafür weniger Zeit auf für Brettspiele (49%), Fernsehen (37%), Kino (37%)

Gamer mit Konsolen nutzen ihr Gerät neben dem Spielen auch für folgende Tätigkeiten: Filme schauen (50%), Serien schauen (34%), Musik hören (28%), Live-Content beispielsweise via Youtube und Twitch (21%)

54% der Core-Gamer spielen mit Freunden (40%), Familienmitgliedern (21%), Eltern (17%) oder dem Partner (15%)

Durchschnittlich spielen diese 6,5h pro Woche online und 4,6h pro Woche mit anderen auf der Couch direkt

51% der Spieler spielen mindestens einmal pro Woche einen Multiplayer-Modus

53% glauben, dass Videospiele ihnen dabei helfen sich mit ihren Freunden zu verbinden und 42% finden, dass Videospiele dabei helfen Zeit mit der Familie zu verbringen

75% glauben, dass Videospiele einen mental fördern oder gar bilden

Übersicht: Wer spielt

Durchschnittsalter liegt bei 35 Jahren, die seit mindestens 13 Jahren Videospiele spielen

unter 18 Jahre: 29% aller Spieler

18 – 35 Jahre: 27% aller Spieler

36 – 49 Jahre: 19% aller Spieler

Über 50 Jahre: 26% aller Spieler

58% aller Spieler sind männlich, 42% weiblich

67% aller Gamer zwischen 18 und 29 Jahre alt haben mindestens schon einmal ein Videospiel gespielt

63% aller Haushalte haben mindestens eine Person, die regelmäßig (>3h pro Woche) Videospiele spielt

48% aller Haushalte haben mindestens eine Videospiel-Konsole

Über die Hälfte der Spieler kennen sich mit VR; 40% von diesen überlegen sich bis nächstes Jahre ein VR-Gerät anzuschaffen

Die Hälfte aller Core-Spieler (der sehr oft Videospiele spielen) sagen, dass sie sich mit professionellen Videospiel-Turnieren auskennen

45% von diesen folgen eSport-Social-Media-Channels, 40% schauen eSport-Sendungen im Fernsehen zu und 38% schauen eSport-Livestreams.

Informationen zu den Käufen

60% von den regelmäßigen Videospiel-Käufen werden von Männern getätigt, 40% von Frauen

52% aller Spieler glauben, dass Videospiele einen höheren Wert an Leistung für den Preis haben als andere Medien. 23% sagen dies zu DVDs, 14% zu Musik und 10% zu Kino-Besuchen

41% bestellen neue Spiele ohne sie vorher ausprobiert zu haben

31% downloaden das komplette Spiel direkt von der Hersteller-Webseite

30% Kaufen das Spiel erst nachdem sie eine Testversion/Demo ausprobieren konnten

Chart-Übersicht 2017: Was wird spielt

Die Top 10 im globalen Umfeld für das Jahr 2017 sieht laut VGChartz folgendermaßen aus: