1C Publishing Round-Up – King´s Bounty 2, Secret Goverment und Devil´s Hunt

Auf der diesjährigen Gamescom hatten wir die Ehre 1C Publishing zu besuchen und ein riesiges Portfolio an Spielen zu erleben. Leider hatten wir nur eine Stunde Zeit, also nicht annähernd genug, um uns alle Titel des Publishers näher ansehen zu können, doch bei drei Titel hatten wir glück. So konnten wir neben kurzen Gesprächen mit den verantwortlichen Entwicklern das kommende Strategie-Rollenspiel „King´s Bounty 2“, das ungewöhnliche Strategiespiel „Secret Goverment“ sowie das Action-Adventure „Devil´s Hunt“ persönlich anspielen.

King´s Bounty 2 – Runden-Strategie trifft Action-Rollenspiel

„King´s Bounty 2“ ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, welches sich größtenteils wie ein übliches Open-World-Action-Rollenspiel anfühlt. Aus einem Pool von sieben vordefinierten Helden dürfen wir uns zu Beginn unseres Abenteuers für einen entscheiden. Jeder Held symbolisiert dabei eine vordefinierte Klasse, mit individuellen Skills, aussehen sowie Hintergrundgeschichte. Haben wir uns für einen Helden entschieden, dann dürfen wir die Fantasy-Welt namens Antara frei nach unserem Willen erkunden.

Gespielt wird aus der Third-Person-Perspektive, erst wenn es zum Kampf kommt, wechselt die Perspektive in die isometrische Ansicht, wo wir unsere Armee über ein Hexfeld kommandieren. Vor Beginn eines Kampfes müssen die Startpositionen der Einheiten bestimmt werden. Dabei ist es Klug darauf zu achten, dass Fernkampfeinheiten in den hinteren Reihen platziert sind. Insgesamt können wir eine Gruppe von sechs Einheiten befehligen, wobei der Held selbst nicht über das Schlachtfeld gesteuert werden kann. Die einzigen Aktionen, die der Held ausführen kann, sind Zaubersprüche. In der Demo konnten wir so unsere Einheiten heilen, einen Feuerball auf die feindlichen Armeen schleudern oder aber einen Meteoritensturm auslösen, der gleich mehrere Einheiten schädigte. Man muss jedoch bedenken, dass dabei Mana aufgebraucht wird, die sich nicht beim nächsten Kampf automatisch auffüllt. Also immer genug Tränke dabeihaben oder die Zauber mit Bedacht einsetzen. Sterben eure Einheiten, dann heißt es Game Over. Dieses Prinzip erinnerte mich ein das Kartenspiel-Prinzip, wo man über ein bestimmtes Deck verfügt. Eurhe Einheiten sind in diesem Fall eurer Deck.

Jede Einheit verfügt über zusätzliche Skills, die wir im Kampf einsetzen können. Bogenschützen konnten zum Beispiel Feuerpfeile verschießen, Armbrustschützen ignorierten für einen Angriff die Rüstungswerte der feindlichen Einheit und schwere Ritter mit einem Zweihänder konnten einen besonders starken Rundumschlag ausführen. In der Demo konnten nur Basis-Einheiten rekrutiert werden, laut Entwickler habe man aber auch einzigartige Fantasy-Wesen eingebaut, wie Drachen, Elfen oder Zwerge, die wiederum über besondere Fähigkeiten verfügen sollen.

Unser Held sammelt wie in jedem Spiel Erfahrungspunkte und kann in einem Skill-Tree angesammelte Talentpunkte für unterschiedliche taktische Boni ausgeben. Sollen etwa Nahkampfeinheiten mehr Schaden austeilen oder eher die Fernkampfeinheiten, investieren wir die Talentpunkte in Charme, so sinken die Kosten für die Rekrutierung neuer Einheiten oder wir sparen Geld beim Kauf neuer Ausrüstung. Auch Ausrüstung kann in der Welt entdeckt oder gekauft werden, die sichtbar von unserem Helden getragen wird, sobald diese ausgerüstet ist. Anders als in anderen Spielen gewährt die Ausrüstung jedoch keine Boni für den Helden, sondern für die Einheiten in der Armee. So verleiht ein Brustpanzer den Einheiten mehr Lebenspunkte, ein Schwert höhere Angriffswerte und ein Schild steigert die Verteidigung.

Darüber hinaus versprechen die Entwickler, dass jede Entscheidung des Spielers schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen kann. Stehlen wir zum Beispiel Gegenstände in einem Dorf, so spricht sich das schnell in der Welt herum und wir werden als Langfinger gebrandmarkt, zudem beschimpfen uns die Bewohner oder greifen uns sogar an. Noch hat sich das Spiel nicht ganz rund angefühlt, die Steuerung war teilweise träge, die Figur lief wie auf Schlittschuhen und es sind vereinzelt einige Bugs aufgetreten. Aber keine Sorge, das Spiel befindet sich noch in einem sehr frühen Stadium und der Release ist für irgendwann 2020 vorgesehen.

Erscheinen soll „King´s Bounty 2“ für PC, Playstation 4 und Xbox One. Auch wenn man dem Spiel das knappe Budget deutlich ansieht und auch zum Release ansehen wird, freue ich mich sehr auf das Spiel. Die Charaktere sowie Atmosphäre der Spielwelt haben mich in den Bann gezogen. Unterhalb des Artikels könnt ihr euch den Reveal Trailer sowie einige Screenshots aus dem aktuellen Build ansehen.

Secret Goverment – Willkommen in der Bruderschaft!

Das Strategie-Spiel „Secret Goverment“ wird alle Fans von geheimen Bruderschaften sicherlich brennend interessieren dürfen. Anders als in anderen Strategie-Titeln agieren wir nicht im Sinne einer Nation, wie Frankreich, Deutschland oder Spanien, sondern als geheime Bruderschaft. Aus dem verborgenen müssen wir die Weltbevölkerung infiltrieren und aus dem Schatten heraus agieren, um die Gegenwart sowie die Zukunft maßgeblich nach unseren Wünschen zu gestalten.

Hierzu nutzen wir unsere Ordens-Brüder, um mächtige Politiker zu manipulieren. Hierzu platzieren wir die Brüder wie Armee-Einheiten in einem beliebigen Land, geben ihnen einen Auftrag, wie finde heraus wie stark dieses Land militärisch gesehen aufgestellt ist und regelt wie lange diese dort agieren sollen. Je länger er sich in einem Land aufhält, desto gefährlicher wird es. Werden die Brüder entdeckt, heißt es abschied nehmen, also müssen wir auch für genügend Nachwuchs sorgen. So rekrutieren wir fleißig, während wir die Geschicke der Welt lenken. Doch unsere Brüder können auch an Altersschwäche sterben, was besonders schwer auf uns lastet, da sie im Laufe ihres Lebens Aufleveln und besser im Infiltrieren werden. Zum Glück können die Meister einiges an Wissen an die Schüler weitergeben, sodass nicht alles verloren geht.

Während wir also versuchen die Welt nach unseren Wünschen zu formen, erscheinen auch gezielte Aufträge auf der Karte. Zum Beispiel sollen wir Frankreich dazu bringen einem noch befreundeten Land den Krieg zu erklären. Um das zu bewerkstelligen müssen wir zunächst verstehen welche Gründe zu einem Krieg zwischen Frankreich und Spanien führen könnten. Ein anderer Auftrag könnte aber auch lauten einen Bürgeraufstand anzuzetteln und auch hierfür müssen wir zunächst herausfinden, welche Umstände zu einem Bürgeraufstand führen könnten. Es gibt viele Wege eure Aufgaben anzugehen. Aber Vorsicht, auch andere Bruderschaften versuchen die Kontrolle über die Welt zu erlangen und es liegt an euch dies zu verhindern. Auch sie agieren im Verborgenen und so müsst ihr erst herausfinden wo sie sind und was sie vorhaben, am besten bevor sich die Zukunft in eine unerwünschte Richtung entwickelt.

Die Entwickler haben sich viel mit realen Ereignissen beschäftigt und versucht die Umstände, welche zu besonderen Ereignissen in der Menschheitsgeschichte geführt haben, wie die Französische Revolution, ins Spiel zu verfrachten. Der Spieler soll ein Gespür dafür bekommen, welche Umstände zu welchen Ereignissen führen könnten.

„Secret Goverment“ wird im Oktober 2019 in einer Early Access Phase für den PC über Steam veröffentlicht. Wann die finale Version erscheinen soll ist noch ungewiss, auch andere Plattformen wären denkbar, doch aktuell konzentriert sich das Team auf die Fertigstellung der PC Version. Zudem plant man einen Mehrspieler-Modus, auch ein Koop-Modus wäre denkbar, in Stein gemeißelt sei jedoch bis jetzt noch nichts. Zunächst wolle man das Feedback aus der Early Access Phase abwarten. Fest steht jedoch, dass die Entwickler an weiteren Inhalten arbeiten, die im Laufe des Early Access kostenlos als Updates bereitstehen werden, darunter neue Spielmodi, neue Maps, neue Ereignisse und mehr. Unterhalb dieser Zeilen entdeckt ihr den passenden Trailer sowie Screenshots.

Devil´s Hunt – God of War lässt Grüßen

„Devil´s Hunt“ entführt die Spieler in die glorreiche Zeit des Hack and Slay-Genres. Heute befindet sich das genre im Wandel, doch „Devil´s Hunt“ fühlt sich ein wenig in die Zeit zurückversetzt an, als „Devil May Cry 3“, „Dante´s Inferno“ und „God of War 3“ als Meisterwerke ihres Fachs galten. Mit einem kleinen Budget im Rücken und wenig Personal, führen uns die polnischen Entwickler von Layopi Games die Vor- und Nachteile diese Genres erneut vor Augen.

Doch fangen wir zunächst bei der Geschichte an. Die Story basiert auf dem Buch „Equilibrium“ von Pawel Lesniak, in welchem die Welt kurz vor der Auslöschung steht. Ein verheerender Krieg ist zwischen den Engeln des Himmels und den Dämonen der Hölle ausgebrochen, der die Welt wie wir sie kennen ins Chaos stürzt. In diesem Third-Person Action-Abenteuer schlüpfen die Spieler in die Rolle von Desmond, einem Menschen der im Besitz dämonischer Fähigkeiten ist. Mit dieser besonderen Gabe liegt es an ihm über das Schicksal der Welt zu bestimmen. Stellt er sich auf die Seite der Engel oder auf die Seite der Dämonen? Nur er vermag die Welt zu retten oder zu vernichten.

Mit diesen Fertigkeiten kann Desmond zwischen der Welt der Menschen und Dämonen reisen. Bereits zu Beginn der Demo, sieht man dem Spiel das knappe Budget an. Grafisch hinkt der Titel aktuellen Spielen weit hinter her und auch spielerisch machen sich einige ausgediente Spielmechaniken bemerkbar. Um Hindernisse zu überwinden müssen wir immer wieder die Aktionstaste betätigen, selbst wenn es nur eine Kante ist, an der Desmond nur runterhüpfen müsste. Auch kam in der Demo eine stark kritisierte Mechanik des Genres zum Einsatz, wo die Levelabschnitte kurzzeitig verschlossen werden, bis ihr alle Gegner getötet habt.

Fürs Dämonen verkloppen nutzt Desmond seinen dämonischen Arm. Dabei kann Desmond Genre-Typisch mit leichten sowie schweren Attacken dienen, wobei auch der obligatorische Finisher nicht fehlen darf. Zusätzlich kann Desmond mit den Tasten Viereck, Dreieck, Kreis und X auch seine dämonischen Fähigkeiten einsetzen, um die Dämonen zurück in die Hölle zu schicken. So kann Desmond zum Beispiel eine Feuerwelle auf die Gegner werfen oder sich ganz schnell von einem Gegner zum nächsten Bewegen und jeweils starke Angriffe platzieren. Im Laufe des Spiels soll Desmond weitere Fähigkeiten freischalten können. Auch soll man die Levelabschnitte deutlich großzügiger erkunden können, als es in der Demo möglich war.

Allzu lange müsst ihr euch nicht mehr auf „Devil´s Hunt“ gedulden. Zumindest die PC Spieler können bereits ab dem 17. September 2019 ihr Abenteuer mit Desmond starten. Konsolen-Spieler müssen sich leider noch bis ins nächste Jahr gedulden. Im 1. Quartal soll der Titel dann auch für Playstation 4, Xbox One und die Nintendo Switch veröffentlicht werden.