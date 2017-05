Nintendo hat Details zum ersten DLC für The Legend of Zelda: Breath of the Wild bekannt gegeben. „The Master Trials“ wird neue Ausrüstungen, Herausforderungen und Features enthalten.

Neue Spielmodi, Gegenstände und härterer Schwierigkeitsgrad

Nintendo hat Details zum kommenden The Legend of Zelda: Breath of the Wild DLC bekannt gegeben. Das DLC „The Master of Trials“ wird den ersten Teil des Season Pass darstellen. Es soll neue Ausrüstung, Spielmodi und einen härteren Schwierigkeitsgrad enthalten.

Hier findet ihr alle Einzelheiten zu den neuen Inhalten:

Trial of the Sword : Ihr betretet einen speziellen Bereich, in dem ihr gegen einen Gegner nach dem anderen antreten müsst. Link startet ohne Rüstung und Waffe und wenn er alle Gegner in einem Raum besiegt hat, kann er den nächsten betreten. Es wird 45 Räume geben, die der Spieler meistern muss.

: Ihr betretet einen speziellen Bereich, in dem ihr gegen einen Gegner nach dem anderen antreten müsst. Link startet ohne Rüstung und Waffe und wenn er alle Gegner in einem Raum besiegt hat, kann er den nächsten betreten. Es wird 45 Räume geben, die der Spieler meistern muss. Hard Mode : Im Hard Mode werden alle Gegner eine Stufe schwerer als im normalen Spiel. Außerdem werden Gegner sich im Kampf langsam erholen, was dafür sorgt, dass man die Gegner noch schneller besiegen muss. Desweiteren entdecken sie Link schneller und erhöhen die Schwierigkeit des Anschleichens. Überall in Hyrule werden schwebende Plattformen verteilt sein. Wer sie erreicht, auf den warten Gegner und Schätze.

: Im Hard Mode werden alle Gegner eine Stufe schwerer als im normalen Spiel. Außerdem werden Gegner sich im Kampf langsam erholen, was dafür sorgt, dass man die Gegner noch schneller besiegen muss. Desweiteren entdecken sie Link schneller und erhöhen die Schwierigkeit des Anschleichens. Überall in Hyrule werden schwebende Plattformen verteilt sein. Wer sie erreicht, auf den warten Gegner und Schätze. Hero’s Path Mode: Dieses Feature soll dabei helfen, den Weg den ein Spieler gegangen ist zu markieren. Die Route die ihr in den letzten 200 Spielstunden abgelaufen seid, wird auf der Karte markiert.

Dieses Feature soll dabei helfen, den Weg den ein Spieler gegangen ist zu markieren. Die Route die ihr in den letzten 200 Spielstunden abgelaufen seid, wird auf der Karte markiert. Korok Mask: Wenn ihr die Korok Maske findet, dann hilft sie euch dabei die Aufenthaltsorte von Koroks zu finden, indem sie hin und her wackelt.

Wenn ihr die Korok Maske findet, dann hilft sie euch dabei die Aufenthaltsorte von Koroks zu finden, indem sie hin und her wackelt. Travel Medallion: Das Travel Medallion kann in Hyrule gefunden werden. Es erlaubt euch, einen Schnellreisepunkt an einer beliebigen Stelle zu setzen. Es kann jedoch immer nur ein Travel Medallion Schnellreisepunkt zu jedem gegeben Zeitpunkt auf der Karte vorhanden sein.

Das Travel Medallion kann in Hyrule gefunden werden. Es erlaubt euch, einen Schnellreisepunkt an einer beliebigen Stelle zu setzen. Es kann jedoch immer nur ein Travel Medallion Schnellreisepunkt zu jedem gegeben Zeitpunkt auf der Karte vorhanden sein. Neue Gegenstände: Es wird neue Gegenstände und Ausrüstung geben, die eine Hommage an andere Teile der Zelda-Reihe darstellen.

Das sollte für all diejenigen genug Inhalt bieten, die das Spiel bereits ausgereizt haben.