1-2-Switch zeigt seltsames Mini-Game

Mit 1-2-Switch bringt Nintendo ein waschechtes Minigame-Sammelsorium pünktlich zum Launch der Nintendo Switch. Jetzt, wo der Release immer näher rückt, gelangen immer mehr Informationen zu einzelnen der insgesamt 28 Titel ans Tageslicht.

Während die japanische Website des Spiels bereits die Gesamtzahl der enthaltenen Titel beziffert hat, werden auch immer mehr einzelne Mini-Games enthüllt. Bislang kennen wir zum Beispiel Sword Fight, Soda (welches in einem der letzten Nintendo Switch Trailer gezeigt wurde), Wizard, Beach Flag und das wahrscheinlich seltsamste: Baby.

1-2-Switch – Wiegt Euer Nintendo Switch Baby!

In Baby wiegt Ihr die Nintendo Switch wie ein Baby in Euren Armen. Dies macht Ihr so lange, bis das dargestellte Baby schläft. Klingt merkwürdig? So sieht es auch im passenden Trailer zum Spiel aus. Was den Hauch eines April-Scherzes trägt, ist wahrer japanischer Innovations-Geist.

Von 28 Spielen kennen wir bislang ganze 18 Stück. Das heißt, dass Nintendo mit Glück noch zehn weitere mehr oder weniger seltsame Spiele bis zum Release am 3. März enthüllt. Wir werden berichten.

Da bislang insgesamt 10 Launch-Titel für Nintendos Konsolen-Hybrid angekündigt sind, ist es dementsprechend unwahrscheinlich, dass die Switch das Lineup der Wii U, die 23 Titel parat hatte, übertreffen wird. Zum Start bestätigt sind inzwischen Skylanders Imaginators, The Binding of Isaac: Afterbirth+, Just Dance 2017, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, I Am Setsuna, Human Resource Machine, Little Inferno, World of Goo und Super Bomberman R.

Obwohl die Riege der Games, die bis zum 3. März erscheinen noch wachsen kann, interessiert es uns, was ihr von der Auswahl haltet. Habt ihr neben der Switch eventuell den ein oder anderen Titel inzwischen vorbestellt? Wir sind gespannt.